【競走除外】▽10R…キュクヌス（熱中症）【過怠金】▽1R…舟山3万円（直線外斜行）▽4R…奥平師1万円（登録服色を使用できず）▽5R…谷原1万円（発走後まもなく内斜行）▽7R…長浜1万円（発走後まもなく内斜行）▽10R…レーン5万円（決勝線手前外斜行）▽11R…横山和1万円（直線外斜行）、川田3万円（直線内斜行）▽12R…レーン7万円（ムチの使用法）【戒告】▽2R…木幡巧（前の馬に接触）、原（ムチの使用法）▽3R…ゴンサ