9頭立ての3歳リステッド競走は、最内枠から二の脚を生かしてハナを切ったロサルゴサ（牡＝斉藤崇、父フィエールマン）が前半5F62秒1の落ち着いた流れに持ち込み、4角手前からスパートして逃げ切った。池添は「どの馬にも絡まれることなく自分のペースで走れました。長くいい脚を使える馬なので、下り坂を利用しながら。いいものを持っていますし、これからの馬ですね」と成長に期待していた。