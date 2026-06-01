将来のサッカー界を担うダイヤの原石にスポットを当てるスポニチ新潟版の企画「ブレーク候補生」。今回は新潟医療福祉大の1年生で、身長1メートル89ながらアクロバティックなシュートと柔らかなポストプレーが持ち味のFW島崎廉（19）だ。全国的には無名の存在ながら、目標はプロ入り。高校まで味わってきた数々の挫折を力に変え、ピッチ内外で自分と向き合いながら、“雑草魂”を持って突き進む。身長1メートル89ながら無理な