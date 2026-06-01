競馬の祭典「第93回日本ダービー」が31日、東京競馬場で行われ、1番人気の皐月賞馬ロブチェンが壮絶な叩き合いを制し、3歳馬7944頭の頂点に立った。2番人気リアライズシリウスは7着。向正面から先頭に立つ積極的な運びを見せたが、直線で失速。馬群にのみ込まれた。津村は「それほど厳しいペースではなかったが、追い出してからの反応がなかった。シンプルに距離なのかもしれません。2000メートル以下になれば強い競馬を見せて