将棋の第11期叡王戦5番勝負は31日、千葉県柏市で最終第5局を行い、先手の伊藤匠叡王（23）＝王座との2冠＝が挑戦者・斎藤慎太郎八段（33）を117手で下し、シリーズ成績を3勝2敗として3連覇を達成した。叡王戦3連覇は藤井聡太王将（23）＝名人含む6冠＝に並ぶ快挙。伊藤は「本当に大変なシリーズ。結果が出てほっとしている」と話した。