競馬の祭典「第93回日本ダービー」が31日、東京競馬場で行われ、1番人気の皐月賞馬ロブチェンが壮絶な叩き合いを制し、3歳馬7944頭の頂点に立った。今年も青葉賞馬未勝利のジンクスは破られず。3番人気ゴーイントゥスカイは4着。メンバー中最速の上がり3F32秒8を繰り出して後方から追い込んだものの、3着争いを演じるのが精いっぱいだった。ダービー7勝目を目指した武豊は「スタートが良くなかったのでポジションよりもリズ