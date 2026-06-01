国民生活を支える基盤であるにもかかわらず、郵便事業が苦境から抜け出せない。全国一律サービスを維持するには、踏み込んだ構造改革を進めることが不可欠だ。デジタル化の進展に伴う郵便物の減少によって、日本郵政の郵便・物流事業は２０２３年度から３年連続で営業赤字に陥っている。こうした状況を受け、２６〜２８年度の中期経営計画として、構造改革策を打ち出した。郵便などの集配拠点を５００か所減らして２７００か