車と動物が衝突する事故が相次いでいる。クマやシカの出没が増え、大きな事故につながるリスクも高まっている。国や自治体は、ドライバーへの情報提供を強化し、事故防止に努めてほしい。福島県磐梯町の磐越自動車道で５月、乗用車が路上に飛び出してきた体長１メートルのクマと衝突した。倒れたクマの上に、後続の大型トラックなど４台が次々と乗り上げた。幸い負傷者はいなかったが、惨事になりかねなかった。４月には群