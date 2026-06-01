【ワシントン＝中根圭一、栗山紘尚】日本政府は、人工知能（ＡＩ）を活用して科学的発見や技術革新を加速させる米国の国家プロジェクトに参画する方針を固めた。プロジェクト初の国際パートナーとなる。日米両政府は今後５年間で、ＡＩなどの共同開発に計１０億ドル（約１６００億円）を投じる。日米が協力し、中国との技術覇権争いで優位に立つ狙いがある。文部科学、経済産業両省の幹部が６月上旬に訪米し、プロジェクトを担