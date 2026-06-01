競馬の祭典「第93回日本ダービー」が31日、東京競馬場で行われ、1番人気の皐月賞馬ロブチェンが壮絶な叩き合いを制し、3歳馬7944頭の頂点に立った。デビュー18年目の松山弘平（36）はダービー11度目の騎乗で初V。管理する杉山晴紀師（44）も初制覇となった。春2冠制覇は20年コントレイル以来6年ぶり、史上25頭目。ロブチェンは新種牡馬ワールドプレミア産駒で、新種牡馬産駒のダービー制覇はグレード制導入の84年以降では9頭目と