約1年ぶりの休養明けだったエコロブルーム（牡5＝加藤征、父ダイワメジャー）が2番手から抜け出し押し切り勝ち。3勝目を挙げた。初コンビの菱田は「返し馬から久々という感じじゃなかった。スタートも速く、最後もいい脚を使ってくれた」と感心。加藤征師は「ゲートは心配だったけど、凄いスタートを切ってくれた。自分でペースも落として楽な競馬だった」と満足げ。2度の骨折を経験しているだけに、指揮官は「もうボルトで固