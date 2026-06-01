政府は、２０２３年に議員立法で成立した「性的少数者（ＬＧＢＴ）への理解増進法」に基づく初の基本計画を、６月にも閣議決定する方向で調整に入った。相談窓口の充実や教職員向けの研修会開催などを具体策として盛り込み、若者への教育については「心身の発達に応じた対応」を促す方針だ。同法は、性的少数者への「不当な差別はあってはならない」と規定し、性的指向や性自認の多様性が尊重されるよう国や自治体、学校・事業