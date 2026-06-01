［論点皇位継承］＜６＞私が衆院議長を務めていた２０１７年に今の上皇さまの退位に伴う特例法が成立した。その際、今後の皇室のあり方についても幅広い議論が行われた。議論の中で出た提案を踏まえて「安定的な皇位継承を確保するための諸課題」や「女性宮家の創設等」の検討を求めるとの付帯決議が各党・会派の協議の上、最後にまとまった。それに基づいて与野党による議論が行われ、〈１〉女性皇族が結婚後も皇族の身分を