嵐が５月３１日、東京ドームで５大ドームツアー「ＡＲＡＳＨＩＬＩＶＥＴＯＵＲ２０２６ＷｅａｒｅＡＲＡＳＨＩ」の最終公演を行った。これをもって約２７年間続いたグループとしての活動にピリオドが打たれたが、伝説は終わりそうにない。今回のライブツアーのドキュメンタリー映画の制作が検討されているというのだ。嵐は大野智（４５）、櫻井翔（４４）、相葉雅紀（４３）、松本潤（４２）、二宮和也（４２）の