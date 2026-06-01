◇サッカー日本代表壮行試合日本1―0アイスランド（2026年5月31日MUFG国立）サッカーW杯北中米大会（11日開幕）に出場する日本代表が壮行試合でアイスランドに1―0で競り勝った。森保一監督（57）はケガで招集を断念したMF三笘薫（29）の左シャドーにMF伊東純也（33）らをテスト。DF冨安健洋（27）らケガ明けの選手も積極起用し、後半42分に途中出場のFW小川航基（28）が頭で決勝点。6連勝で本大会へ臨む。チームは2日に事