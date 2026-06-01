上皇后美智子さまが書かれた絵本「はじめてのやまのぼり」【キーウ共同】ウクライナ語に翻訳された日本の絵本5作品、計5千部を日本からウクライナの学校や小児病院などに寄贈する式典が5月31日、キーウで開かれた。絵本出版の至光社とNPO法人ウクライナ文化センターが主導し、5作品の翻訳を千部ずつ、ウクライナで出版した。計千カ所に届ける。至光社の武市晴樹社長はビデオメッセージで「絵本には傷ついた心を癒やし、温かい