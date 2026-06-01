◇東京六大学野球最終週第2日早大5―4慶大（2026年5月31日神宮）「令和の天覧試合」にふさわしい熱戦が繰り広げられた。早慶戦の2回戦が31日に行われ、早大が9回に2得点の逆転サヨナラ勝利で慶大を下した。天皇陛下、長女愛子さまが貴賓席で観戦され、東京六大学野球の「天覧試合」は94年の春季リーグ戦の早慶2回戦以来、32年ぶり3度目。今季最多2万9500人の大観衆が神宮での歴史的一戦に沸いた。劇的すぎる幕切れが待っ