とうとうレジェンドにも責任追及だ。低迷を続けるエンゼルスは５月もア・リーグ西地区の最下位に沈み、優勝争いとは程遠い位置で苦戦している。チームがポストシーズンに進出したのは２０１４年が最後。１８年から２３年まで在籍した大谷翔平投手（３１＝ドジャース）も６年間で一度も進めず、１０月のヒリヒリとした戦いを外部から見守るしかなかった。米メディアからはオーナーであるモレノ氏を筆頭とする経営陣の補強に消極