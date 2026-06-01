巨人は３１日の日本ハム戦（エスコン）に０―３で零封負けを喫し、連勝が「２」で止まった。先発したドラフト１位・竹丸は８回まで１１１球を投げて完投負けとなったが、チームとしては２カードを終えて３勝３敗で勝率５割。２日からは本拠地・東京ドームに戻ってオリックス、ロッテとの６連戦で白星先行を目指す。敗れはしたものの、竹丸をリードしたのは岸田行倫捕手（２９）で今季は２８試合に出場して打率２割９分２厘と