サッカーW杯壮行試合サッカー日本代表は5月31日、北中米ワールドカップ（W杯）に向けた壮行試合でアイスランド代表と対戦し、小川航基の決勝点で1-0で勝利した。地上波放送では見慣れぬ光景が広がり、ネット上の視聴者を困惑させた。日本にとって本大会前最後となった実戦。ルールは本番仕様となり、前後半のそれぞれ半ばから「ハイドレーションブレイク」と言われる飲水タイムが設けられた。試合は3分間中断。選手たちの給水