大阪・関西万博のルクセンブルクパビリオンで使用されたコンクリートブロック220個をリユースした巨大壁画が、大型リゾートパーク・ネスタリゾート神戸（兵庫県三木市）に設置された。「Expo 2025 Legacy Wall "THE LOOP”（レガシーウォール『ザ・ループ』）」完成セレモニー 最後の仕上げはブルーのペインティング《2026年5月26日 兵庫県三木市・ネスタリゾート神戸》「Expo 2025 Legacy Wall "THE LOOP”（レガシーウォール『