車を運転していると、狭い道でのすれ違いや車線変更などで道を譲ってもらった際に、お礼として軽くクラクションを鳴らす光景をよく目にします。 いわゆる「サンキュークラクション」と呼ばれるこの行為は、周囲からの配慮に対する感謝の気持ちを伝える便利な手段として使われる場合も多いとされています。 しかし、実はサンキュークラクションはれっきとした道路交通法違反になります。いったいどういうことなので