◆サッカーＷ杯北中米大会壮行試合日本１ー０アイスランド（３１日、ＭＵＦＧ国立）北中米Ｗ杯に臨むＦＩＦＡランク１８位の日本はホームでの壮行試合で、後半４２分にＦＷ小川航基（２８）＝ＮＥＣ＝が得点して同７５位アイスランドを１―０で下した。代表通算１５戦１１得点という驚異の得点力を誇るストライカーが、大会前最後の実戦で存在感を放った。世界一を目指す森保一監督（５７）は負傷明けのＭＦ遠藤航（３３）＝