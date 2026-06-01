◆日本生命セ・パ交流戦２０２６日本ハム３―０巨人（３１日・エスコンフィールド）巨人は竹丸和幸投手（２４）が８回４安打３失点で今季５２試合目にしてチーム初、自身も初完投。しかし、打線が無得点に終わり、日本ハム３連戦３連勝を逃した。ドラフト１位左腕はこの日ラストボールの１１１球目にプロ入り後自己最速を更新する１５２キロをマークするなど、敗戦の中で成長を見せた。打線は好機を作るも、あと一本が出ず６