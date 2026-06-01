◆日本生命セ・パ交流戦２０２６ロッテ４―２阪神（３１日・ＺＯＺＯマリン）阪神・立石正広内野手（２２）が、初のクリーンアップで存在感を放った。５番に座り、６戦ぶりのマルチ安打をマーク。交流戦開幕から５戦２１打席で１安打と苦しんでいた。「強い打球はいってると思う。打球の角度だったり、修正できるところはしたい」と冷静に振り返った。粘り強さで復調の兆しを見せた。４回２死、初球を振り抜いたボテボテの