◆日本生命セ・パ交流戦２０２６オリックス７―５中日（３１日・京セラドーム大阪）オリックス・博志投手（２９）は冷静だった。「こういう場面でも多く投げてきた」。先発・高島が２点リードから逆転を許して１回１／３で降板した２回、なおも１死二、三塁のピンチ。村松に左犠飛を許してリードを２点に広げられたが、福永を中飛に封じ、傷口を最小限にとどめた。ブルペンで投げたのは１０球未満という緊急登板で２回２／３