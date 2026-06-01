◆東京六大学野球春季リーグ戦最終週第２日▽早大５ｘ―４慶大（３１日・神宮）天皇陛下と長女の愛子さまが来場され、リーグ３２年ぶりとなった天覧試合は初のサヨナラとなり、早大が慶大を下した。霜（しも）結太外野手（２年）が２戦連発となる代打弾をマーク。４度目となった天覧試合の早慶戦において、天皇陛下の御前での本塁打は初の偉業となった。慶大は１日の３回戦で勝てば、勝ち点５の完全優勝で５季ぶり４１度目の優勝