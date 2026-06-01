◆日本生命セ・パ交流戦２０２６ロッテ４―２阪神（３１日・ＺＯＺＯマリン）痛恨の逆転負けで連勝は２で止まり、７日ぶりに首位陥落だ。同点の８回に登板したモレッタが誤算。１死一塁から西川に四球を与えてピンチを広げ、山口に右中間へ勝ち越し２点二塁打を浴びた。藤川監督は「攻めていかなければいけないところで、引いてしまって四球。勝負どころで甘くなる。次また頑張ってもらう」と奮起を促した。それでも、５月