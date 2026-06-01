◆日本生命セ・パ交流戦２０２６ソフトバンク３―１広島（３１日・みずほペイペイ）広島は球団ワーストを更新する交流戦開幕６連敗で、借金は今季ワーストの１２に膨らんだ。初回に名原が先頭安打も、続く大盛がフルカウントから見逃し三振。名原は盗塁死で三振ゲッツーとなり、ミスで流れを手放した。新井監督は「大盛も分かっていると思う。（ファンに）勝つところをお見せできず申し訳ない」と声を落とした。敵地でのソ