◆日本生命セ・パ交流戦２０２６オリックス７―５中日（３１日・京セラドーム大阪）中日・高橋宏が、今季最短の４回途中５失点ＫＯを食らった。井上監督は「何がダメなのかを見つけておいで、と話をした」と無期限の２軍再調整を命じた。初回いきなり２失点と苦しい立ち上がり。その後に打線が逆転し、５―３で迎えた４回は先頭四球から失点を重ねて降板。３戦連続の５失点に「話せることはありません」と意気消沈。チームは