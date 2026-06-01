◇サッカー日本代表壮行試合日本1―0アイスランド（2026年5月31日MUFG国立）【城彰二視点】選手個々のコンディションを上げることと、負傷なく終われたことがまず良かった。森保監督の狙い通りのテストマッチになったと思う。その中でひときわ目を引いたのが、後半28分から出場したFW後藤。日本代表に関わる期間は短くても選ばれた理由がよく分かった。タイプでいったらゴンさん（中山雅史）。闘志を凄く持っている。