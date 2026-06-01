◇サッカー日本代表壮行試合日本1―0アイスランド（2026年5月31日MUFG国立）日本代表MF中村が手応えと課題を口にした。左ウイングバックで先発し、前半8分に久保との連係から惜しいシュート。同38分には右クロスに頭を合わせて枠を捉え「前半は何度かチャンスがあった。崩したシーンもあって良かったかな」と振り返った。一方で左シャドーに上がった後半に関しては「後手に回ることが多く、チャンスも決め切れなかった」