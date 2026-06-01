◇サッカー日本代表壮行試合日本1―0アイスランド（2026年5月31日MUFG国立）日本代表DF板倉は復帰戦で危なげないプレーを見せた。昨年11月18日のボリビア戦以来の出場で3バックの左で先発。前半途中にDF吉田がベンチに下がると中央に位置を移し最終ラインに落ち着きをもたらした。アヤックスでは限られた時間での出場。コンディションへの懸念もあった中で「大丈夫」と話していた通り元気な姿を見せ、W杯本番に期待を抱