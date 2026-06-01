◇サッカー日本代表壮行試合日本1―0アイスランド（2026年5月31日MUFG国立）日本代表DF瀬古は後半開始から遠藤と交代でボランチに入った。DF登録ながらメンバー発表の際に森保監督が「板倉、瀬古はボランチでプレーできる」と起用を示唆。早速、実戦でテストとなった。「チームのためになるなら全力でやりたい」と話していた万能DFはピンチの芽を摘む動きや最終ラインに入ってのカバリングなど危なげなくプレー。後半18