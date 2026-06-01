◆米大リーグオリオールズ９―５ブルージェイズ（３１日、米メリーランド州ボルティモア＝オリオールパークアットカムデンヤーズ）ブルージェイズ・岡本和真内野手（２９）は３１日（日本時間６月１日）、敵地・オリオールズ戦に「４番・三塁」でフル出場し、２打数無安打、２三振２四球、１得点で３試合ぶりに安打が出ず、打率は２割１分４厘となった。前日３０日（同３１日）にサヨナラ負けしたブルージェイズは５―９で敗れ