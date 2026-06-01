◇サッカー日本代表壮行試合日本1―0アイスランド（2026年5月31日MUFG国立）日本代表MF遠藤が約3カ月半ぶりの実戦で及第点のプレーを見せた。ボランチで先発し、前半45分間プレー。持ち味の対人守備をするシーンはほとんどなかったが、DFラインに入ってビルドアップに参加するなど、随所に存在感を示した。2月に左足甲を手術。「痛みが全くなくなっているわけじゃない」と言うが、ステップを一歩踏み「もう少し長くプレ