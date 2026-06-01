◇ナ・リーグドジャース ― フィリーズ（2026年5月31日ロサンゼルス）5月31日（日本人時間6月1日）のドジャース―フィリーズ戦で始球式を務める日本人アーティストグループXGが試合前に取材に応じた。メンバー全員がドジャースファンであるといい、球場に訪れたこともあるという。リーダーを務めるJURINは「初めての始球式がこんなに大きいドジャースタジアムなので緊張は結構している。楽しみながら頑張ってやりたい」