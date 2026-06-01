宇都宮競輪場のG3「レジェンド神山雄一郎カップ」は3日目を迎える。注目は10Rだ。スピード上位の寺崎が別線の西田と磯島の動きを見極め、好機にスパートして勝機。菅田は磯島次第で逆転がある。＜1＞寺崎浩平いいペースで踏めた。疲労はあるが初日より良かった。自力。＜2＞菅田壱道磯島君へ。＜3＞桑原大志松本君と呼吸が合わずに…。西田君。＜4＞西田優大自力。＜5＞浅井康太脇本君が強かった…。自力