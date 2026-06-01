ドジャースの公式Xが31日（日本時間6月1日）に更新され、同日54歳の誕生日を迎えたデーブ・ロバーツ監督を祝福した。「Happy birthday, Doc!」とロバーツ監督の愛称で祝い、特別な画像を投稿した。フィリーズ戦の前に取材に応じたロバーツ監督は、報道陣に「誕生日おめでとうございます」と祝福されると「ありがとう。誕生日はいつも試合をしている気がする。まあ、普段の日とあまり変わらないよ。ただ、感謝の気持ちはあるね