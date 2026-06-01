◇ア・リーグブルージェイズ5―9オリオールズ（2026年5月31日ボルチモア）ブルージェイズの岡本和真内野手（29）が31日（日本時間1日）、敵地でのオリオールズ戦に「4番・三塁」で先発出場し、2打数無安打2三振、2四球に終わった。試合は5―9で敗れ借金2となった。岡本は2戦ぶり一発の快音は響かず、通算77三振。リーグワースト3位タイとなり、ここ10戦15三振を喫している。とはいえ、12本塁打、33打点は「チーム2冠」で