気象台は、1日午前4時25分に、波浪警報を徳之島町、天城町、伊仙町、和泊町、知名町などに発表しました。奄美地方では、高波に警戒してください。【波浪警報（発表中）】■奄美市●波浪注意報■十島村●波浪注意報■大和村●波浪注意報■宇検村●波浪注意報■瀬戸内町●波浪注意報■龍郷町●波浪注意報■喜界町●波浪注意報■徳之島町●波浪警報【発表】■天城町●波浪警報【発表】■伊仙町●波浪警報【発表】■和泊町●波浪警報【