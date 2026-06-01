気象台は、1日午前4時24分に、暴風警報を那覇市、宜野湾市、浦添市、糸満市、沖縄市などに発表しました。本島中南部、久米島では、暴風に警戒してください。【暴風（雪）警報（発表中）】■那覇市●暴風警報【発表】■宜野湾市●暴風警報【発表】■浦添市●暴風警報【発表】■名護市●強風注意報■糸満市●暴風警報【発表】■沖縄市●暴風警報【発表】■豊見城市●暴風警報【発表】■うるま市●暴風警報【発表】■南城市●暴風警報