プロ・リーグ 25/26のヨーロッパプレーオフ決勝 ヘントとゲンクの試合が、6月1日01:30にゲラムコ・アレナにて行われた。 ヘントは橋岡 大樹（DF）、伊藤 敦樹（MF）、アブデルハク・カドリ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するゲンクは横山 歩夢（MF）、アーロン・ビバウト（FW）、ダーン・ヘイマンス（MF）らが先発に名を連ねた。 前半は大きな動きが無く