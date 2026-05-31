京都・福知山の山村を拠点に、手仕事による一点物の服を製作するデザイナー 居相大輝が手掛けるブランド「イアイ（i a i）」が、新たに花屋をオープンした。自然や生活の在り方に寄り添うブランドの哲学はそのままに、妻の居相愛が敷地内で育てた草花を届ける。販売情報は公式インスタグラムで随時発信を行っており、DMで注文を受け付けている。【画像をもっと見る】イアイは、東日本大震災を機に京都・福知山の山村に生活の拠