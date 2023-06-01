驚いた一発とは米大リーグの識者から、日本のプロ野球で活躍する25歳に熱い視線が寄せられた。5月30日に放った一発に対して驚きがつづられている。米ポッドキャスト番組「WBC Central」で司会を務めるショーン・スプラドリング氏が自身のXで注目したのは、5月30日のロッテ―阪神戦（ZOZOマリン）で飛び出した一発だ。3-1の5回、阪神・森下翔太が左翼席へ豪快に14号ソロ。相手先発・唐川から2打席連発の一撃は、左翼席上段へ