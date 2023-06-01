サザンオールスターズの桑田佳祐（７０）が、のどあめやグミなどを製造する食品メーカー・カンロ株式会社の新企業ＣＭへ楽曲を提供。６月１日からカンロ新企業ＣＭ「Ｓｗｅｅｔな未来へ！！」がオンエア開始となった。ＣＭでは桑田本人が出演し、作詞・作曲・歌唱を務めたカンロのイメージソングを熱唱。あえてスマートフォンで動画を撮影し、臨場感と親近感あふれる映像に仕上がっている。楽曲はカンロの“ひとつぶ”に込めた