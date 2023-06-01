嵐が３１日、東京ドームでラストツアー「ＷｅａｒｅＡＲＡＳＨＩ」の最終公演を行い、この日をもって活動を終了した。同ツアーは全１５公演で約４９万人を動員。この日のラストライブは全３３曲を届け、櫻井翔（４４）は涙ながらに「僕たちが嵐でした。いや、僕たちが嵐です！」と万感のあいさつ。国民的アイドルグループが１９９９年のデビューから２６年半の感謝を伝えきり、有終の美を飾った。ついに最後の時を迎えた。