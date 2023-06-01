開催：2026.6.1 会場：オリオールパーク 結果：[オリオールズ] 9 - 5 [ブルージェイズ] MLBの試合が1日に行われ、オリオールパークでオリオールズとブルージェイズが対戦した。 オリオールズの先発投手はカイル・ブラディッシュ、対するブルージェイズの先発投手はスペンサー・マイルズで試合は開始した。 2回裏、7番 コルトン・カウセル 6球目を打って