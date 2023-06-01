◇インターリーグアストロズ―ブリュワーズ（2026年5月31日ヒューストン）アストロズの今井達也投手（28）が31日（日本時間1日）、本拠地でのブルワーズ戦に先発登板し、3回1死からこの日初安打となる中前打を8番・ハミルトンに喫した。今井は前回登板の25日（同26日）レンジャース戦に先発し6回を無安打無失点。その日の「ノーヒットノーラン継投」に貢献し、2勝目を手にしていた。この日も3回1死までノーヒット投球