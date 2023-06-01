東京ドーム公演でグループ活動を終了した嵐。共演機会の多かったフリーアナウンサーの有働由美子（57）がスポニチ本紙に独占手記を寄せ、間近で見た嵐の凄さ、そして感謝を記した。俳優・佐藤浩市（65）、作詞家の相田毅氏も本紙に嵐への思いを明かした。嵐さんとは「天皇陛下御即位をお祝いする国民祭典」（2019年11月9日）でもご一緒しました。私は司会、嵐は奉祝曲組曲「RayofWater」第3楽章「JourneytoHarmony」を